Месси, Криштиану Роналду и Неймар поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающие Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал") и Неймар ("ПСЖ") претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.
Также за награду попорются Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Тайсон ("Шахтер"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Хамес Родригес ("Бавария").
Криштиану Роналду в матче против АПОЭЛ (3:0) отметился дублем. Месси также забил два гола в игре с "Ювентусом" (3:0). На счету Неймара гол и передача во встрече с "Селтиком" (5:0).
Кейн в поединке с дортмундской "Боруссией" (3:1) оформил дубль. Салах в матче с "Севильей" (2:2) забил один гол. То же самое сделали Тайсон в игре с "Наполи" (2:1) и Лукаку в матче с "Базелем" (3:0). Родришес в матче с "Андерлехтом" (3:0) результативными действиями не отметился.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Манчестер Юнайтед
- Тоттенхэм
- Ливерпуль
- Шахтер Дн
- Бавария
- Севилья
- Селтик
- Наполи
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Андерлехт
- Боруссия Дортмунд
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Ромелу Лукаку
- Базель (футбол)
- Тайсон Фреда
- АПОЭЛ
- Хамес Родригес
- Мохамед Салах
- Харри Кейн
Cepten
"Попорются за награду" - это от слова "порево"?..
13:03
ravilius777
там же где Кокорин
12:52
shpasic
а где же Самедов и Витиньо?!
12:36