Месси, Криштиану Роналду и Неймар поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

Нападающие Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал") и Неймар ("ПСЖ") претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Также за награду попорются Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Тайсон ("Шахтер"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Хамес Родригес ("Бавария").

Криштиану Роналду в матче против АПОЭЛ (3:0) отметился дублем. Месси также забил два гола в игре с "Ювентусом" (3:0). На счету Неймара гол и передача во встрече с "Селтиком" (5:0).

Кейн в поединке с дортмундской "Боруссией" (3:1) оформил дубль. Салах в матче с "Севильей" (2:2) забил один гол. То же самое сделали Тайсон в игре с "Наполи" (2:1) и Лукаку в матче с "Базелем" (3:0). Родришес в матче с "Андерлехтом"​ (3:0) результативными действиями не отметился.