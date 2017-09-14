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12:19 | Футбол — Лига чемпионов

Месси, Криштиану Роналду и Неймар поборются за звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

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Вчера. Мадрид. "Реал" - АПОЭЛ - 3:0. 61-я минута. Гол СЕРХИО РАМОСА.Рамос забивает через себя. Это надо видеть

Нападающие Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Реал") и Неймар ("ПСЖ") претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА.

Также за награду попорются Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Тайсон ("Шахтер"), Ромелу Лукаку ("Манчестер Юнайтед"), Хамес Родригес ("Бавария").

Криштиану Роналду в матче против АПОЭЛ (3:0) отметился дублем. Месси также забил два гола в игре с "Ювентусом" (3:0). На счету Неймара гол и передача во встрече с "Селтиком" (5:0).

Кейн в поединке с дортмундской "Боруссией" (3:1) оформил дубль. Салах в матче с "Севильей" (2:2) забил один гол. То же самое сделали Тайсон в игре с "Наполи" (2:1) и Лукаку в матче с "Базелем" (3:0). Родришес в матче с "Андерлехтом"​ (3:0) результативными действиями не отметился.

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Cepten

"Попорются за награду" - это от слова "порево"?..

13:03

ravilius777

там же где Кокорин

12:52

shpasic

а где же Самедов и Витиньо?!

12:36