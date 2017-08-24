Месси и Роналду прилетели на жеребьевку Лиги чемпионов на вертолетах

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Реала" Криштиану Роналду прилетели на жеребьевку Лиги чемпионов, которая пройдет сегодня в Монако. Что примечательно, оба футболиста прибыли в княжество на вертолетах.

Отметим, что эти игроки, а также вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон претендуют на звание лучшего футболиста минувшего европейского сезона. Данная награда будет вручена после жеребьевки.

Напомним, что мероприятие начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.