Месси и Роналду прилетели на жеребьевку Лиги чемпионов на вертолетах

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси и форвард "Реала" Криштиану Роналду прилетели на жеребьевку Лиги чемпионов, которая пройдет сегодня в Монако. Что примечательно, оба футболиста прибыли в княжество на вертолетах.
Отметим, что эти игроки, а также вратарь "Ювентуса" Джанлуиджи Буффон претендуют на звание лучшего футболиста минувшего европейского сезона. Данная награда будет вручена после жеребьевки.
Напомним, что мероприятие начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию жеребьевки Лиги чемпионов.
Как прилететь в Монте-Карло, чтобы не выделяться из толпы?– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 августа 2017 г.
Месси знает ответ 😉🚁#жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/Vd0KVDK3N1
Криштиану Роналду ин да хаус 😎– UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 24 августа 2017 г.
Лучший футболист года по версии УЕФА?
Лучший нападающий ЛЧ-16/17?#жеребьевкаЛЧ #TheUEFAawards pic.twitter.com/OxMZ7DQcr3