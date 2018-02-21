03:34 | Футбол — Лига чемпионов

Месси и Фабрегас обменялись футболками после матча "Челси" - "Барселона"

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Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас и нападающий "Барселоны" Лионель Месси после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов обменялись футболками в раздевалке. Игра завершилась вничью - 1:1.

Напомним, Фабрегас выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год. Он провел в составе команды 150 матчей, в которых забил 42 мяча. После этого подписал пятилетний контракт с лондонским клубом.

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 1/8 финала
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Очень плохой мальчик А футболки Погребняка у них есть? --------- Да кто же ИМ даст наше "росфутболлллЬное достояние"???

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Очень плохой мальчик

А футболки Погребняка у них есть?

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