Месси и Фабрегас обменялись футболками после матча "Челси" - "Барселона"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас и нападающий "Барселоны" Лионель Месси после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов обменялись футболками в раздевалке. Игра завершилась вничью - 1:1.

Напомним, Фабрегас выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год. Он провел в составе команды 150 матчей, в которых забил 42 мяча. После этого подписал пятилетний контракт с лондонским клубом.

Messi and Cesc after the game. pic.twitter.com/H9L7htdi1H – Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) 20 февраля 2018 г.