Месси и Фабрегас обменялись футболками после матча "Челси" - "Барселона"

Полузащитник "Челси" Сеск Фабрегас и нападающий "Барселоны" Лионель Месси после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов обменялись футболками в раздевалке. Игра завершилась вничью - 1:1.
Напомним, Фабрегас выступал за "Барселону" с 2011 по 2014 год. Он провел в составе команды 150 матчей, в которых забил 42 мяча. После этого подписал пятилетний контракт с лондонским клубом.
Messi and Cesc after the game. pic.twitter.com/H9L7htdi1H– Leo Messi 🔟 (@WeAreMessi) 20 февраля 2018 г.
Cesc Fabregas reunites with mates Messi and Suarez– scorehighlights (@scorehighlights) 21 февраля 2018 г.
Click He... pic.twitter.com/1tApNya12o
Ботаникум
Очень плохой мальчик А футболки Погребняка у них есть? --------- Да кто же ИМ даст наше "росфутболлллЬное достояние"???
11:46
Очень плохой мальчик
А футболки Погребняка у них есть?
11:12