Мертенс стал главным бомбардиром "Наполи" в еврокубках. Игрок побил рекорд Кавани

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс стал самым результативным игроком команды за всю историю выступлений в еврокубках. 31-летний бельгийский форвард забил 20-й гол в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Црвены Звезды". Футболист превзошел достижение бывшего игрока итальянской команды Эдинсона Кавани (19 голов).
В текущем сезоне Мертенс принял участие в 23 играх, забил 9 голов и отдал четыре голевых передачи.
Napoli’s all-time top scorer in European competition:@dries_mertens14 🔵💪 pic.twitter.com/pmnvlKIUqy– B/R Football (@brfootball) 28 ноября 2018 г.
Загрузка...