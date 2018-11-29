Мертенс стал главным бомбардиром "Наполи" в еврокубках. Игрок побил рекорд Кавани

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс стал самым результативным игроком команды за всю историю выступлений в еврокубках. 31-летний бельгийский форвард забил 20-й гол в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Црвены Звезды". Футболист превзошел достижение бывшего игрока итальянской команды Эдинсона Кавани (19 голов).

В текущем сезоне Мертенс принял участие в 23 играх, забил 9 голов и отдал четыре голевых передачи.