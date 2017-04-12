Меркель поблагодарила "Боруссию" за поведение во время взрыва

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель связалась с исполнительным директором дортмундской "Боруссии" Хансом-Йоахимом Ватцке и выразила благодарность ему, болельщикам, полиции за благоразумное и рассудительное поведение в сложившейся ситуации. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Штефен Зайберт, информирует Bild.

Напомним, что вчера перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако", который должен был пройти в Дортмунде, произошел взрыв возле автобуса "шмелей". Вследствие этого встреча была перенесена на среду.

Из-за взрыва пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра. Футболист получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности