15:05 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Меркель поблагодарила "Боруссию" за поведение во время взрыва

0
0
0
0
 
Марк БАРТРА.Мрак Бартра. Кто пострадал от взрыва в Дортмунде

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель связалась с исполнительным директором дортмундской "Боруссии" Хансом-Йоахимом Ватцке и выразила благодарность ему, болельщикам, полиции за благоразумное и рассудительное поведение в сложившейся ситуации. Об этом сообщил ее пресс-секретарь Штефен Зайберт, информирует Bild.

Напомним, что вчера перед четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов между "Боруссией" и "Монако", который должен был пройти в Дортмунде, произошел взрыв возле автобуса "шмелей". Вследствие этого встреча была перенесена на среду.

Из-за взрыва пострадал защитник "Боруссии" Марк Бартра. Футболист получил перелом лучевой кости, также в его руке обнаружилось инородное тело.

Взрыв у автобуса "Боруссии". Подробности

0
0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1/4 финала
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ