Мэр Рима высказалась о трагедии в метро

Мэр Рима Вирджиния Раджи выступила с заявлением после происшествия в метро перед матчем группового турнира Лиги чемпионов между "Ромой" и ЦСКА.

Напомним, что в Риме на станции метро "Репубблика" вышел из строя эскалатор с болельщиками, направлявшимися на матч. По данным Il Messaggero и La Repubblica, в результате остановки эскалатора на станции Repubblica пострадали около 20 человек, не менее пяти из них – очень серьезно.

– Свидетели, похоже, видели, как люди прыгали на эскалаторе, – цитирует ANSA мэра. – Мы здесь, чтобы понять, что произошло. Весь город сейчас с пострадавшими и их семьями.