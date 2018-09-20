Мемфис Депай: "Манчестер по-прежнему красный"

Нападающий "Лиона" Мемфис Депай после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (2:1) пошутил над соперником в своем Инстаграме.

- Манчестер по-прежнему красный, - написал футболист в своих сторис.

Ранее голландец защищал цвета "Манчестер Юнайтед", однако зимой 2018-го перешел во французский клуб.

Для "горожан" поражение от "Лиона" стало четвертым подряд с учетом прошлого сезона. "Сити" ранее проиграл "Базелю" (1:2) и дважды "Ливерпулю" (0:3, 1:2).