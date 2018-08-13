Мельгарехо - о прошлом еврокубковом сезоне "Спартака": "Вышло неплохо, но можно было бы выступить и лучше"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо поделился с пресс-службой клуба, что прошлый сезон в составе московской команды был самым лучшим в его карьере.

– Каким вам вспоминается прошлый еврокубковый сезон? Вы забили "Севилье" и "Атлетику"...

– Тот сезон сложился для "Спартака" неплохо. Конечно, хотелось пройти в Лиге чемпионов дальше. Что касается моей игры, то старался сделать все возможное для команды, и Господь дал мне возможность несколько раз отличиться. Но думаю, что можно было бы выступить и лучше. Надеюсь, что сделаем это в новом сезоне. Прошедший же стал для меня, наверное, самым удачным в "Спартаке". Вообще, когда слышишь гимн Лиги чемпионов, испытываешь особенные чувства. Мурашки бегут не только когда ты на поле, но даже если смотришь матч по телевизору. А особенно сильные впечатления у меня были, когда мы играли с "Ливерпулем" в Англии. Просто фантастика!

– Матч с "Севильей" тоже был особенным?

– Да. Когда забил гол, был очень рад. Это мой первый мяч в Лиге чемпионов. Когда игра началась, сидел на скамейке. Потом Самедов получил травму, и Каррера сказал, чтобы я выходил на поле. Быстро переоделся и вступил в игру, в которой удалось забить. Мы выиграли с крупным счетом – 5:1! Этот момент навсегда останется в памяти.

– Перед игрой с "Севильей" юный болельщик подарил Георгию Джикии монетку. Был ли у вас талисман?

– Нет. Талисманы – вообще не моя история. Верю только в Бога.

– Если не талисман, то главная ваша поддержка – семья...

– Есть у меня такое правило или ритуал: всегда звоню жене за несколько часов до начала матча. Говорю ей, что мы выезжаем на стадион, что у меня все хорошо. Она желает удачи, чтобы сыграл без травм и смог принести максимальную пользу.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)