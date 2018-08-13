Мельгарехо - о матче со "Спартаком" в составе "Бенфики" в 2012 году: "Господи, как в такой мороз вообще можно что-то делать"

Полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо рассказал пресс-службе клуба о том, что прекрасно себя чувствует и на позиции полузащитника, и на месте защитника, а также поделился, что встреча с московской командой в 2012 году, когда он еще выступал за "Бенфику", запомнилась ему прежде всего холодной погодой.

– Вы переходили в наш клуб в качестве полузащитника, теперь вас все чаще используют как игрока обороны...

– Обе позиции мне хорошо знакомы. Прекрасно себя на них чувствую. Еще в "Бенфике" играл сезон крайним защитником. И в "Кубань" меня брали именно на эту позицию. Правда, провел в этом амплуа всего три–четыре матча, после чего меня передвинули вперед: стал играть либо крайнего хава, либо нападающего. Кстати, когда в 2012-м "Бенфика" встречалась со "Спартаком" в групповом этапе Лиги чемпионов, я выходил на поле в роли защитника. Мы играли в "Лужниках". До сих пор в памяти очень холодная погода в день матча...

– Тогда впервые столкнулись с холодами?

– Да, это запомнилось в первую очередь. Мы жили в гостинице "Украина". Помню, когда ехали из нее на предыгровую тренировку, подумал: господи, как в такой мороз вообще можно что-то делать?! На улицу выходить, да еще и играть... А в день матча температура еще понизилась. И я уже мечтал только о том, чтобы встреча скорее завершилась. Тогда "Бенфика" уступила "Спартаку" – 1:2. Когда вернулся в Португалию, рассказывал родным, что играть было просто невозможно. Дыхание распирало. А через некоторое время так случилось, что приехал выступать в Россию. И к холодам адаптировался. И уезжать из страны никуда не хочу.

– Это был ваш дебютный сезон в Лиге чемпионов?

– Да, тот сезон был первым. Группа подобралась непростая: "Селтик", "Спартак" и "Барселона". Мы заняли третье место и попали в Лигу Европы. Дошли до финала турнира, где играли с "Челси". Безусловно, это было событие! Несмотря на то что тот матч "Бенфика" проиграла и не взяла Кубок, воспоминания исключительно положительные. Надеюсь в один прекрасный день повторить тот успех – или превзойти.

"Спартак" – ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция. Начало – 20.30 (мск)