21:59 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Мехмеди вывел "Байер" вперед в матче с ЦСКА

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Футболист "Байера" Адмир Мехмеди открыл счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Произошло это на 9-й минуте. Хенрикс делал заброс на Мехмеди, когда тот был на линии с Березуцким, но по пути мяч задел Чалханоглу и прилетел к Адмиру, когда тот уже был во "вне игры". Судьи игру не остановили, а Мехмеди без труда обыграл Акинфеева. Отметим, что вратарь ЦСКА продлил свой антирекорд – Акинфеев пропускает в 38 матче Лиги чемпионов подряд.

Трансляция матча и видео опасных моментов

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

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КОММЕНТАРИИ (1)
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shpasic

это была первая космическая, а сейчас уже вторую космическую набрали.

22:05

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