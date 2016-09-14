Мехмеди вывел "Байер" вперед в матче с ЦСКА

Футболист "Байера" Адмир Мехмеди открыл счет в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Произошло это на 9-й минуте. Хенрикс делал заброс на Мехмеди, когда тот был на линии с Березуцким, но по пути мяч задел Чалханоглу и прилетел к Адмиру, когда тот уже был во "вне игры". Судьи игру не остановили, а Мехмеди без труда обыграл Акинфеева. Отметим, что вратарь ЦСКА продлил свой антирекорд – Акинфеев пропускает в 38 матче Лиги чемпионов подряд.

Трансляция матча и видео опасных моментов