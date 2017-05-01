Медики разрешили Карраско сыграть с "Реалом"

Нападающий "Атлетико" Янник Феррейра-Карраско все же сможет помочь своей команде в первом матче полуфинала Лиги чемпионов с "Реалом", сообщает пресс-служба клуба. Медицинский персонал разрешил бельгийцу принять участие в игре. Ранее его участие было под вопросом, так как 23-летний игрок получил травму в домашней игре 34-го тура чемпионата Испании с "Вильярреалом" (0:1).

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится завтра, 2 мая, начало - в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.