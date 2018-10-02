МЦК будет работать до 2 ночи из-за матча ЦСКА - "Реал"

Московское центральное кольцо будет работать до двух часов ночи для удобства болельщиков матча группового турнира Лиги чемпионов ЦСКА - "Реал", сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги. Игра состоится сегодня на стадионе "Лужники".

"Компания "РЖД" совместно со столичным метрополитеном в день матча между футбольными командами ЦСКА и "Реал", который пройдет сегодня, 2 октября, на стадионе "Лужники", продлила режим работы Московского центрального кольца до 2 часов ночи. Так, в ночь с 2 на 3 октября с 21.00 до 2.00 "Ласточки" на МЦК будут курсировать каждые 10 минут", - говорится в сообщении МЖД.

ЦСКА - "Реал": Лига чемпионов, групповой турнир, 2-й тур, 2 октября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 22.00 (время московское)