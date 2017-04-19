Мбаппе встал в один ряд с Дрогба и Роналду

18-летний нападающий "Монако" Кильян Мбаппе стал всего третьим футболистом, которому удалось начать плей-офф Лиги чемпионов с четырех результативных матчей. Ранее юный француз забил по голу в каждом из матчей против "Манчестер Сити", оформил дубль в гостевой игре с "Боруссией".

В предыдущие годы подобной результативностью отмечались Дидье Дрогба (четыре гола "Ювентусу" и "Челси" в 2009 году) и Криштиану Роналду (пять голов "МЮ" и "Галатасараю" в 2013-м). Но если Дрогба не сумел поразить ворота "Барселоны", то Роналду забил еще и первом полуфинале дортмундской "Боруссии". (Кирилл БУРДАКОВ)

"СЭ" ведет трансляцию встречи "Монако" - "Боруссия". Напомним, что первая игра, проходившая в Дортмунде, завершилась со счетом 3:2 в пользу монегасков.