Мбаппе - в символической сборной Лиги чемпионов-2016/17

УЕФА опубликовал символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2016/17. Наибольшее представительство в ней полчил победитель турнира "Реал" - 8 человек. Четверо представляют "Ювентус", трое - "Атлетико", двое - "Монако" по одному - "Барселону" и "Баварию".

Напомним, что в финале Лиги чемпионов "Реал" разгромил "Ювентус" со счетом 4:1.

Полностью сборная выглядит следующим образом: вратари - Буффон ("Ювентус"), Облак ("Атлетико"); защитники - Бонуччи ("Ювентус"), Карвахаль, Марселу, Рамос (все - "Реал"), Годин ("Атлетико"); полузащитники - Каземиру, Кроос, Модрич, Иско (все - "Реал"), Пьянич ("Ювентус"), Бакайоко ("Монако"); нападающие - Криштиану Роналду ("Реал"), Месси ("Барселона"), Гризмаанн ("Атлетико"), Мбаппе ("Монако"), Левандовски ("Бавария").