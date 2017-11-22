Мбаппе перед матчем с "Селтиком" стал черепашкой-ниндзя. Видео

Защитник "ПСЖ" Левен Кюрзава в Твиттере опубликовал видеоролик, на котором нападающий парижан Кильян Мбаппе предстал в образе черепашки-ниндзя Микеланджело. Форвард получил маску героя мультфильмов от капитана команды Тиагу Силвы.
Отметим, что Мбаппе получил прозвище в честь одной из черепашек-ниндзя. Но это не Микеланджело, а Донателло.
Напомним, сегодня, 22 ноября, "ПСЖ" на своем поле в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов сыграет с "Селтиком". Парижане уже обеспечили себе участие в плей-офф турнира.
Petit cadeau du capitaine @tsilva3 pour @KMbappe 🎁😂😂😂🐢 @PSG_inside pic.twitter.com/PtuQeDea66– layvin kurzawa 20 (@layvinkurzawa) 21 ноября 2017 г.