Мбаппе - лучший игрок матча "Боруссия" Д - "Монако"

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кильян Мбаппе признан лучшим игроком первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против "Монако" (3:2). 18-летний француз отметился дублем во встрече с немецким клубом.

Напомним, что изначально встреча должна была пройти вчера. За час до матча рядом с автобусом "Боруссии" произошло три взрыва. В результате инцидента пострадал защитник Марк Бартра. Футболист получил перелом лучевой кости, а также в его руке было обнаружено инородное тело. Игра была перенесена на сегодня.

Ответная встреча пройдет 19 апреля в Монако.