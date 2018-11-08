Мбаппе дважды попал в "Книгу рекордов Гиннеса"

Нападающий "ПСЖ" Кильян Мбаппе официально внесен в "Книгу рекордов Гиннеса", сообщает L’Equipe. В нее попали два достижения молодого француза, которых он добился в 2017 году.

Он стал самым молодым автором гола в полуфинале Лиги чемпионов, когда забил в ворота "Ювентуса" в составе "Монако" 9 мая 2017 года. На тот момент ему было 18 лет и 140 дней. Также в "Книге рекордов" он фигурирует как самый молодой номинант на "Золотой мяч". Он был номинирован 9 октября 2017 года в возрасте 18 лет и 293 дня.