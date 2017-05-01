Майкл Оуэн: "Барселона" и "Бавария" покинули ЛЧ, поэтому "Реал" в привилегированном положении"

Бывший нападающий "Реала" и сборной Англии Майкл Оуэн назвал свой экс-клуб фаворитом в первой полуфинальной игре Лиги чемпионов против "Атлетико". Тем не менее, англичанин отметил, что разница между командами несущественна.

– "Реал" является фаворитом, но разница между командами небольшая, так что это ничего не решает, – цитирует Goal.com Оуэна. – Сейчас "Реал" в чуть привилегированном положении, поскольку такие большие ребята, как "Барселона" и "Бавария" из турнира уже вылетели.

Мне кажется, что у "Реала", в отличие от "Барселоны", есть проблемы с инстинктом "киллера", но при этом у мадридцев более стойкий характер, проверенный в нескольких ярких противостояниях. Это и делает "Реал" фаворитом в игре с "Атлетико".

Первый матч между "Реалом" и "Атлетико" состоится во вторник, 2 мая, начало – в 21:45 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию.