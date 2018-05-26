Майкл Оуэн: "Атака "Ливерпуля" способна напугать "Реал"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Реала" Майкл Оуэн считает, что атакующая линия "красных" может сыграть ключевую роль в противостоянии с "королевским клубом" в предстоящем финале Лиги чемпионов. Он также полагает, что мерсисайдцам удастся одержать победу.

– Атакующее трио "Ливерпуля" способно напугать оборону "Реала", – цитирует Оуэна Mirror. – В последние годы у команды была отличная линия нападения, а сейчас к ней добавилась серьезная защита в лице Ван Дейка. Мое сердце с "Ливерпулем". Они хорошо играют против больших команд.

Оуэн является победителем Кубка УЕФА в составе мерсисайдской команды.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Киеве в субботу, 26 мая. Игра на стадионе "Олимпийский" начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" – "Ливерпуль".