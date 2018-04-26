Майкл Оливер: "Много людей предложили свою поддержку"

Арбитр Майкл Оливер рассказал, что большое количество людей поддержали его после ситуации с удалением вратаря "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона во втором матче 1/4 Лиги чемпионов против "Реала".

– Это были странные несколько дней. Но это мило, что столько людей, как из мира футбола, так и вне его, стремились поддержать меня, – цитирует официальный сайт FA Оливера. – Люди подходили ко мне на улице, люди из мира футбола присылали мне слова поддержки по почте. Приятно знать, что ты не один.

Отметим, что после спорного удаления Буффона многие специалисты осудили действия Оливера. Кроме того, английскому арбитру и его жене стали приходить послания с угрозами от недовольных фанатов. Из-за этих нападок британская полиция предоставила Оливеру защиту.