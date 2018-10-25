Мауро Икарди: "Так против "Барселоны" играть ни в коем случае нельзя"

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после поражения от "Барселоны" в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:2) отметил, что миланцы в первом тайме давали слишком много пространства. Аргентинец надеется, что команда исправится в следующем туре.

- В первом тайме мы не показали своей лучшей игры, давали сопернику слишком много свободного пространства, - цитирует пресс-служба УЕФА Икарди. - Так против "Барселоны" играть ни в коем случае нельзя. После перерыва лучше прессинговали, но в атаке нам не хватало точного последнего паса.

Естественно, я не могу быть доволен, но в Милане мы попробуем исправиться и набрать очки. Мы знали, что нам противостоит великая команда, и все же первый тайм должны были провести намного лучше.