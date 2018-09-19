07:17 | Футбол — Лига чемпионов

Мауро Икарди: "Интер" заслужил победу, это отличный дебют в Лиге чемпионов"

Обсудить
0

Нападающий "Интера" Мауро Икарди после  победы над "Тоттенхэмом" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов (2:1) рассказал, как ему удалось забить красивый гол. Аргентинец на 86-й минуте сравнял счет.

- Гол после моего удара получился красивый, - цитирует пресс-служба УЕФА Икарди. - Я пробил отлично, и, к счастью, мяч залетел в сетку. Мы заслужили победу, потому что боролись до финального свистка за победу. Рад за команду, за фанатов и за себя, конечно. Это был отличный дебют в Лиге чемпионов.

Интер - Тоттенхэм Хотспур
Обсудить
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1-й тур. "Локо" в Стамбуле, ЦСКА - в Пльзене
Материалы других СМИ
Загрузка...