18:26 | Футбол — Лига чемпионов

Маурисиу: "ПАОК приехал в Москву, чтобы победить "Спартак"


Полузащитник ПАОК Маурисиу рассказал, чего он ждет от ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".

- У нас хорошее настроение, приехали в Москву за победой. Хотя в первом матче не все получилось. Вчера я получил небольшое повреждение, но готов на сто процентов. Если тренер поставит в состав, буду играть, - сказал футболист на русском языке.

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция - в 20.30

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Пройдет ли "Спартак" ПАОК в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов после поражения в Греции?
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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/eurocups/championsleague/2018-2019/calendar/tours/

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