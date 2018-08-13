Маурисиу: "ПАОК приехал в Москву, чтобы победить "Спартак"

Полузащитник ПАОК Маурисиу рассказал, чего он ждет от ответного матча 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов со "Спартаком".

- У нас хорошее настроение, приехали в Москву за победой. Хотя в первом матче не все получилось. Вчера я получил небольшое повреждение, но готов на сто процентов. Если тренер поставит в состав, буду играть, - сказал футболист на русском языке.

"Спартак" - ПАОК: Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, ответный матч, 14 августа 2018, онлайн-трансляция - в 20.30