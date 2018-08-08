Маурисиу - о появлении Саввиди на поле с пистолетом: "Наш президент ничего плохого не сделал"

Полузащитник ПАОК Маурисиу, ранее игравший за "Зенит" и "Ахмат", в интервью "СЭ" отметил, что в команде хорошо относятся к президенту клуба Ивану Саввиди. Он подчеркнул, что бизнесмен сделал огромный вклад в развитие команды.

– Как в команде относятся к президенту клуба Ивану Саввиди? Он часто общается с футболистами?

– Каждый день на тренировки не ходит, но когда встречаемся, он всегда пытается поддержать футболистов, передать позитивную энергию. Мы все благодарны за усилия, которые президент предпринимает, чтобы ПАОК выступал на самом высоком уровне. Саввиди – один из самых важных людей для клуба, он вносит большой вклад в новую историю ПАОК. И очень любит футбол. Именно с его приходом клуб стали уважать, особенно соперники из Афин.

– Что подумали, когда он вышел с пистолетом на поле в прошлом сезоне?

– Для меня эта история уже в прошлом. Ситуация вообще была неприятной для нашей команды. В России многое видел, но чтобы судья менял решение после разговора с игроками соперника… Это уже не футбол. Так что в том матче наш президент ничего плохого не сделал, только хотел увести команду с поля. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 3-й отборочный раунд, первый матч, 8 августа 2018, онлайн-трансляция, начало – 20.00 (мск)