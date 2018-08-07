Маурисиу и Жаба вошли в заявку ПАОК на матч со "Спартаком"

ПАОК на официальном сайте опубликовал заявку команды на первый матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против "Спартака". Главный тренер греческой команды Рэзван Луческу включил в список игроков, которые смогут выйти на поле, 18 человек.

В этот список были включены бывший полузащитник "Терека" и "Зенита" Маурисиу, экс-нападающий "Ахмата" Лео Жаба, а также бывший защитник киевского "Динамо" Евгений Хачериди.

Полная заявка ПАОК на матч со "Спартаком":

вратари: Родриго Рей, Александрос Пасхалакис;

защитники: Леонарду Матос, Стелиос Кициу, Стелиос Малезас, Хосе Анхель Креспо, Фернанду Варела, Евгений Хачериди, Евгений Шахов;

полузащитники: Маурисиу, Хосе Каньяс, Димитриос Пелкас, Омар Эль-Каддури;

нападающие: Димитриос Лимниос, Амр Варда, Лео Жаба, Александр Прийович, Чуба Акпом.

Первый матч между "Спартаком" и ПАОК состоится завтра, 8 августа, в Салониках. Ответная игра пройдет 14 августа в Москве.

ПАОК – "Спартак": Лига чемпионов, 8 августа 2018 года, онлайн-трансляция в 20.00