Маурисио Покеттино: "Я видел, как руководство "Ювентуса" давило на судей"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино сообщил, что руководство "Ювентуса" – президент Андреа Аньелли и гендиректор Джузеппе Маротта – оказывали давление на судей в перерыве второго матча между этими командами в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2).

– Поймите, такой клуб, как "Ювентус", был для меня хорошим уроком о том, как они себя ведут, – приводит calciomercato.com слова Покеттино. – Перед игрой был Аллегри, после игры Маротта и другие люди. Я видел, как они оказывают давление на судью после первого тайма.