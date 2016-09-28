Маурисио Покеттино: "Важный успех для "Тоттенхэма". Двигаемся дальше"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (1:0) подчеркнул, что его команда одержала заслуженную победу, передает с "Арены ЦСКА" корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. По его словам, "шпоры" увеличили свои шансы на выход в плей-офф.

- Матч был поначалу тяжелый, но мы заслужили победу, - начал Покеттино. - Потому что в целом были лучше и в итоге забили. Важный успех. Двигаемся дальше. Шаг за шагом. Наша цель - выйти в плей-офф, и сегодня шансы на это увеличились.

- Почему передвинули Сона в нападение после первой замены?

- Это помогло нам действовать быстрее. Нкуду очень здорово вошел в игру. Приятно, когда замены срабатывают.

В матче против "Монако" нам в какой-то степени не хватало страсти. Как мне, так и ребятам. Сегодня с этим было лучше. А теперь нужно как можно быстрее начать концентрироваться на следующий матч против "Манчестер Сити".

- Кейн травмирован, но Сон без него забил три гола в двух матчах...

- Что вы хотите от меня услышать? Для нас все игроки важны. В команде много травмированных, и Сон - большой молодец, что выручает нас в такой ситуации. Как и все остальные, кто добыл сегодня эту непростую победу.