Маурисио Покеттино: "В Англии главный турнир - АПЛ, а в Испании и Италии - Лига чемпионов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино отметил, что для игроков чемпионата Англии приоритетом является победа в АПЛ, а не в Лиге чемпионов. При этом он добавил, что в Испании и Италии все обстоит наоборот.

Отметим, что за последние 9 лет английский клуб выигрывал Лигу чемпионов только один раз – "Челси" в 2012 году.

– АПЛ – приоритетный трофей для любого игрока чемпионата Англии, – приводит Sky Sports слова Покеттино. – Лигу чемпионов и Лигу Европы здесь считают важными турнирами, но не настолько, как АПЛ. В Испании и Италии в приоритете скорее Лига чемпионов, а не внутренние турниры. Команды послабее здесь делают ставку на Лигу Европы, а не на чемпионат или Кубок.

Все это можно понять, потому что АПЛ – самая крутая, самая яркая и зрелищная лига в мире.

Сегодня "Тоттенхэм" сыграет против дортмундской "Боруссии" в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Встреча начнется в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.