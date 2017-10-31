Маурисио Покеттино: "У Зидана есть все, чтобы добиться успеха в Англии"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино выразил мнение, что наставник "Реала" Зинедин Зидан мог бы с успехом работать в Англии. Клубы встретятся в рамках группового турнира Лиги чемпионов.

- Посмотрите на достижения Зидана. На прошлой неделе ФИФА назвала его лучшим тренером мира, - цитирует официальный сайт УЕФА Покеттино. - Он мог бы добиться успеха и в премьер-лиге. У него есть все качества для работы в Англии и любой другой стране мира.

"Тоттенхэм" и "Реал" встретятся в матче группового турнира Лиги чемпионов. Встреча состоится в Лондоне, 1 ноября, начало матча - в 22.45 по московскому времени. "СЭ" проведет онлайн-трансляцию поединка.