Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" сможет добиться многого, если сохранит конкуренцию"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что к предстоящей встрече готовы все игроки, кроме защитника Тоби Алдервейрелда.

– Мы еще ждем результатов обследования Алдервейрелда, но вряд ли там что-то серьезное, – приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино. – Подождем и увидим. Все остальные здоровы. Очень важно иметь гибкий состав, а не только полагаться на 11 основных. Все борются за место в составе, и если мы сохраним такой подход, то сможем достичь поставленных целей в этом сезоне.