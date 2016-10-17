20:36 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" сможет добиться много, если сохранит конкуренцию"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что к предстоящей встрече готовы все игроки, кроме защитника Тоби Алдервейрелда.

– Мы еще ждем результатов обследования Алдервейрелда, но вряд ли там что-то серьезное, – приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино. – Подождем и увидим. Все остальные здоровы. Очень важно иметь гибкий состав, а не только полагаться на 11 основных. Все борются за место в составе, и если мы сохраним такой подход, то сможем достичь поставленных целей в этом сезоне.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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