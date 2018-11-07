11:37 | Футбол — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" отреагировал на пропущенный гол фантастически"

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Главный тренер "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино остался доволен игрой команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:1). "Шпоры" пропустили уже на второй минуте встречи.

– Это был наш четвертый матч за девять дней, и я в восторге, – цитирует AFP Покеттино. – Пропустив быстрый мяч, мы стали создавать моменты. Команда играла фантастически, сражалась блестяще, но терпеливо, не принимая бездумных решений. Впереди два важных матча. "Барселона" уже обеспечила себе выход в плей-офф, но для нас все возможно. С "Интером" мы заслуживали победы в прошлой игре. Нам не повезло. Думаю, мы можем выиграть еще.

Тоттенхэм Хотспур - ПСВ

 

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