Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" отреагировал на пропущенный гол фантастически"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино остался доволен игрой команды в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ПСВ (2:1). "Шпоры" пропустили уже на второй минуте встречи.

– Это был наш четвертый матч за девять дней, и я в восторге, – цитирует AFP Покеттино. – Пропустив быстрый мяч, мы стали создавать моменты. Команда играла фантастически, сражалась блестяще, но терпеливо, не принимая бездумных решений. Впереди два важных матча. "Барселона" уже обеспечила себе выход в плей-офф, но для нас все возможно. С "Интером" мы заслуживали победы в прошлой игре. Нам не повезло. Думаю, мы можем выиграть еще.