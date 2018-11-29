Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" доминировал в матче с "Интером"

Главный тренер "Тоттенхэма"​ Маурисио Покеттино​ после победы над "Интером" в матче 5-го тура Лиги чемпионов отметил, что команда доминировал. Также он понимает, что в следующей встрече "Барселона" не будет делать подарки.

- Мы показали хорошую игру и всецело заслужили победу, - цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. - "Интер" тоже сыграл на высоком уровне. Это сильная команда, которую сложно обыграть. Футболисты заслуживают добрых слов. Мы доминировали и создавали моменты. Теперь все зависит от нас.

Надо думать о себе, подготовиться к следующему матчу как можно лучше и поверить, что мы можем добиться победы. От нас не зависит, что предпримет "Барселона". В Лиге чемпионов никто тебе подарки делать не будет.