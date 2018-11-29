05:52 | Футбол — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" доминировал в матче с "Интером"

Обсудить
0

Главный тренер "Тоттенхэма"Маурисио Покеттино​ после победы над "Интером" в матче 5-го тура Лиги чемпионов отметил, что команда доминировал. Также он понимает, что в следующей встрече "Барселона" не будет делать подарки.

- Мы показали хорошую игру и всецело заслужили победу, - цитирует пресс-служба УЕФА Покеттино. - "Интер" тоже сыграл на высоком уровне. Это сильная команда, которую сложно обыграть. Футболисты заслуживают добрых слов. Мы доминировали и создавали моменты. Теперь все зависит от нас.

Надо думать о себе, подготовиться к следующему матчу как можно лучше и поверить, что мы можем добиться победы. От нас не зависит, что предпримет "Барселона". В Лиге чемпионов никто тебе подарки делать не будет.

Тоттенхэм Хотспур - Интер

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2019/matches/round=2000980/match=2025128/index.html

Обсудить
0
Загрузка...
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 5-й тур. ЦСКА - "Виктория", "Локо" - "Галатасарай"
Материалы других СМИ
Загрузка...