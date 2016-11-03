Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" был плох – что тут еще добавишь"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (0:1) выразил сожаление по поводу поражения. Англичане занимают третье место в турнирной таблице с четырьмя очками, опережая лишь ЦСКА.

– Мы играли плохо, – приводит ВВС слова Покеттино. – Что тут еще добавить. "Тоттенхэм" был плох. Если провести анализ, то получится, что мы создали равное количество моментов и больше владели мячом. Но было чувство, что забить очень трудно. Нам нужно прибавить и что-то менять. Сейчас мы переживаем кризис. Надо быть самокритичными и найти ответы.