Маурисио Покеттино: "С российскими клубами сложно играть. ЦСКА - не исключение"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. В соперники лондонцам достались ЦСКА, "Монако" и "Байер".

– Мы отлично понимаем, что с российскими клубами всегда сложно играть, и ЦСКА, несомненно, обладает очень сильным составом, – приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино. – В прошлой Лиге Европы мы встречались с "Боруссией" и знаем, насколько хорошо играют в международных турнирах немецкие клубы. Хорошо представляем и силу "Монако". Будет сложно, но в Лиге чемпионов так всегда.