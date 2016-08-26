03:30 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "С российскими клубами сложно играть. ЦСКА - не исключение"

0
0
0

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. В соперники лондонцам достались ЦСКА, "Монако" и "Байер".

– Мы отлично понимаем, что с российскими клубами всегда сложно играть, и ЦСКА, несомненно, обладает очень сильным составом, – приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино. – В прошлой Лиге Европы мы встречались с "Боруссией" и знаем, насколько хорошо играют в международных турнирах немецкие клубы. Хорошо представляем и силу "Монако". Будет сложно, но в Лиге чемпионов так всегда.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ