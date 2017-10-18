12:17 | Футбол — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "После игры с "Реалом" можно понять, почему я говорю, что Ллорис один из лучших в мире"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:1) отметил игру вратаря своей команды Юго Ллориса. Он также добавил, что это был отличный шанс для его игроков доказать, что они могут соревноваться с большими клубами.

 
Вторник. Марибор. &quot;Марибор&quot; - &quot;Ливерпуль&quot; - 0:7. Забивая свой второй и четвертый ливерпульский гол, Мохамад САЛАХ сам оказался в сетке ворот."Ливерпуль" унизил "Марибор", "Сити" снова победил, "Тоттенхэм" выжил на "Бернабеу"

– Думаю, что Ллорис провел фантастический матч. Его игра заслуживает того, что ею восхищаться, – приводит ESPN слова Покеттино. – После этой встречи можно понять, почему я всегда говорю, что Ллорис – один из лучших в мире. Вся команда показала отличную игру. Они старались и верили в успех. Я горжусь своими игроками.

Конечно, это был прекрасный шанс для нас доказать, что мы можем соревноваться с большими клубами. У нас есть много плюсов, дело не только в тактике. В прошлом году мы набрали всего шесть очков, а теперь у нас уже семь очков против "Реала", АПОЭЛ и "Боруссии" Д. Это огромный шаг вперед.

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с "Реалом" на "Уэмбли", встреча пройдет 1 ноября.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Очень плохой мальчик

Тоттенхэм прям на глазах превращаетсяв суперклуб.

13:03

paamakov

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com

12:36