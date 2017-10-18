Маурисио Покеттино: "После игры с "Реалом" можно понять, почему я говорю, что Ллорис один из лучших в мире"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча группового турнира Лиги чемпионов против "Реала" (1:1) отметил игру вратаря своей команды Юго Ллориса. Он также добавил, что это был отличный шанс для его игроков доказать, что они могут соревноваться с большими клубами.
– Думаю, что Ллорис провел фантастический матч. Его игра заслуживает того, что ею восхищаться, – приводит ESPN слова Покеттино. – После этой встречи можно понять, почему я всегда говорю, что Ллорис – один из лучших в мире. Вся команда показала отличную игру. Они старались и верили в успех. Я горжусь своими игроками.
Конечно, это был прекрасный шанс для нас доказать, что мы можем соревноваться с большими клубами. У нас есть много плюсов, дело не только в тактике. В прошлом году мы набрали всего шесть очков, а теперь у нас уже семь очков против "Реала", АПОЭЛ и "Боруссии" Д. Это огромный шаг вперед.
В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" сыграет с "Реалом" на "Уэмбли", встреча пройдет 1 ноября.
Очень плохой мальчик
Тоттенхэм прям на глазах превращаетсяв суперклуб.
13:03
paamakov
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12:36