Маурисио Покеттино: "Очень разочарован результатом матча с "Монако"

Главный тренер "Тоттенхэма" после поражения от "Монако" (1:2) в домашнем матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов подчеркнул, что команда уступила из-за собственных ошибок. По словам Покеттино, "Тоттенхэму" нужно быстро прогрессировать.

– Когда совершаешь ошибки, приходится расплачиваться, и мы сегодня поплатились, – приводит пресс-служба "Тоттенхэма" слова Покеттино. – У соперника было лишь два удара, "Монако" действовал на контратаках. Мы создавали моменты, но не могли их реализовать.

Нам нужно учиться и прогрессировать. Сегодня был великолепный день, радость от него мы хотели разделить с болельщиками, но я очень разочарован. Нужно смотреть на себя и быть самокритичными, потому что мы проиграли из-за собственных ошибок. Нужно действовать более агрессивно в нападении.

Это была лишь первый матч, но нам надо улучшать свою игру, и быстро. Нужно показывать больше страсти.