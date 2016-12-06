17:28 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Обязанность "Тоттенхэма" - обыграть ЦСКА"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА отметил, что лондонцам важно продолжить выступление в еврокубках. Наставник добавил, что команда должна приложить максимум усилий.

– После вылета из Лиги чемпионов Лига Европы важна для нас по нескольким причинам, – приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино. – Во-первых, мы можем провести еще несколько матчей на "Уэмбли", который в следующем сезоне станет нашим домашним стадионом. Кроме того, команде полезно играть на нескольких фронтах. Нашим молодым игрокам пригодится опыт участия в еврокубках.

Важно сохранять позитивный настрой. Непросто снова отправляться играть в Лиге Европы, но раз уж мы не заслужили продолжить борьбу в Лиге чемпионов, то надо завтра приложить все усилия для победы над ЦСКА, а затем постараться пройти как можно дальше. Это наша обязанность.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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L Osokin

почетная обязанность. Когда к кому в ЛЧ в группу попадает ЦСКА, они знают что минимум в ЛЕ попадут... Детка - это Космос...)

18:10

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