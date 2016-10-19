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Маурисио Покеттино: "Ничья в гостях у "Байера" – хороший результат"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (0:0) подчеркнул, что ничья в гостях у немецкой команды – хороший результат. Специалист отметил, что в первом тайме его подопечные превосходили соперника, а во втором – наоборот.

– Я вовсе не расстроен, – приводит BBC слова Покеттино. – Думаю, что одно очко в этой встрече – неплохой результат. Игра была очень напряженной. В первом тайме мы выглядели лучше, а во втором – соперник, поэтому ничья закономерна. Мы должны сохранять оптимизм, потому все в наших руках.

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