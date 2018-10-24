22:44 | Футбол — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Ничья с ПСВ" почти не оставляет нам шансов на выход в плей-офф"

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Главный тренер "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино - о матче с "ПСВ" (2:2) в Лиге чемпионов.

- Испытываю не самые приятные чувства. Думаю, мы заслуживали победы, - цитирует тренера официальный сайт УЕФА. - Мы сделали все, чтобы победить, но в конце концов сыграли вничью. Сложно оценивать игру - так много событий произошло за 90 или 95 минут. Иногда нам нужно понимать, что футбол есть футбол. У нас были лучшие моменты, мы контролировали игру и сделали все, чтобы победить. В футбол нужно забить больше мячей, чем соперник. Нам это не удалось. Этот результат оставляет нам минимальные шансы выйти в следующую стадию Лиги чемпионов. Шансов почти нет. Посмотрим, что будет в матчах с "Барселоной" и "Интером". Одно очко в трех матчах - это будет очень непросто.

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ПСВ - Тоттенхэм Хотспур

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/champions-league/

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