12:55 | Футбол — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Не могу представить, что возглавлю "Барселону"

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Главный тренер "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны" заявил, что никогда бы не возглавил каталонский клуб.

- У меня много друзей в "Барселоне", - приводит слова Покеттино портал Goal. - Я уважаю их. Но мы с "Барселоной" идем по разным дорогам, в противоположных направлениях. Невозможно представить, что я бы возглавил эту команду.

Покеттино тренировал "Эспаньол", являющийся принципиальным соперником "Барселоны", с 2009 по 2012 год. 

Тоттенхэм Хотспур - Барселона

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