08:48 | Футбол — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Ллорис не виноват в ничьей с ПСВ"

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Главный тренер "Тоттенхэма"  Маурисио Покеттино выступил в защиту вратаря Юго Ллориса, который заработал удаление в игре Лиги чемпионов с ПСВ. После удаления француза голландцы сравняли счет, и матч закончился вничью – 2:2.

– Ллорис очень хорош. Он был разочарован, как и вся команда, потому что он заслуживал большего, – цитирует A Bola Покеттино. – В футболе не всегда везет. Ллорис остается для меня одним из лучших вратарей в мире. Он был лучшим на поле в матче с "Вест Хэмом" и не виноват в исходе матча с ПСВ.

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