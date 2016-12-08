Маурисио Покеттино: "Лига Европы не отвлекает от чемпионата Англии"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА (3:1) подчеркнул, что участие в Лиге Европы не будет отвлекать команду от чемпионата Англии, передает из Лондона спецкор "СЭ" Игорь РАБИНЕР. По словам специалиста, этот турнир дает возможность состязаться на высоком уровне и расти.

– Считаете ли, что Лига Европы отвлекает от премьер-лиги?

– Нет. В последние годы "Тоттенхэм" все время участвовал в этом турнире и играл в плей-офф. Нам важно продолжать бороться на высоком уровне. И будем делать это в следующих раундах.

– Можете конкурировать с "Челси" и "Ливерпулем", не играющими в еврокубках, тогда как вы в них остались?

– У нас были сложные времена, не хватало таких ключевых игроков, таких, как Харри Кейн. Но вы видели боевой дух, с которым команда выступила сегодня. Лига Европы – это отличная возможность состязаться и расти. При этом она будет только в следующем году, а сейчас мы можем сфокусироваться на чемпионате и Кубке Англии.

– На прошлой неделе тренер "Фиорентины" сказал, что надеется не попасть на "Тоттенхэм". А вы?

– Почему снова не сыграть с "Фиорентиной"? Это команда из отличного города. Но сегодня надо было восстановить боевой дух на "Уэмбли" и продолжать работать над собой.