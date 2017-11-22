Маурисио Покеттино: "Лидировать в группе с "Реалом" и "Боруссией" - большое достижение"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Боруссией" (2:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов отметил, что его команда не заслуживала поражения в этой встрече. Специалист считает, что гол Харри Кейна, сравнявший счет в матче, помог настроиться всей команде.

– Мы счастливы, – цитирует сайт УЕФА Покеттино. – Лидировать в группе с такими соперниками, как "Реал", Дортмунд и АПОЭЛ – большое достижение. Поздравляю игроков за невероятные усилия. Поблагодарим и наших болельщиков, которые были сегодня фантастическими после неудачи в субботу.

Да, первый тайм был ровным, это правда. Но мы не заслуживали поражения 0:1. Я поговорил с игроками в перерыве, команда отреагировала очень хорошо. Ранний гол Кейна помог нам поверить в наши силы и создать больше моментов. На этом стадионе всегда тяжело играть.