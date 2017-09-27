Маурисио Покеттино: "Кейн провел выдающийся матч"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над АПОЭЛ (3:0) в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов отметил игру нападающего Харри Кейна, который оформил во встрече хет-трик. Он также добавил, что рад тому, что команда смогла реализовать свои моменты.

– Тяжелая игра. Соперник был очень мотивирован, но для нас было важно победить, – приводит BBC слова Покеттино. – Мы не имели права терять очки, и команда показала фантастический футбол. Меня очень порадовала игра ребят, которые не так часто выходят на поле. Конечно, я доволен хет-триком Кейна. Он провел выдающийся матч.

Я счастлив, потому что бывало, что мы доминировали, создавали много моментов, но не могли забить. В этом матче реализация была на должном уровне.