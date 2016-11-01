Маурисио Покеттино: "Игра против "Байера" станет для нас ключевой"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии домашнего матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Байера" отметил, что команда обязана брать 3 очка, если хочет пробиться в следующий раунд турнира. По словам специалиста, большое количество болельщиков на "Уэмбли" обеспечит хозяевам эмоциональную поддержку.

– С первой же минуты встречи мы должны действовать с выдумкой и высокой степенью интенсивности, – приводит официальный сайт УЕФА слова Покеттино. – Игра на "Уэмбли" вдохновит команду: 90 тысяч болельщиков наверняка обеспечат нам определенное эмоциональное преимущество. Сопернику, безусловно, придется непросто. Игра против "Байера" станет для нас ключевой. Мы прекрасно понимаеим, что соперник очень силен. Нам будет сложно, но мы обязаны брать три очка, если хотим пробиться в следующий раунд.

Матч между "Тоттенхэмом" и "Байером" состоится 2 ноября. Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.