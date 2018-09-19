Маурисио Покеттино: "Это был лучший матч "Тоттенхэма" в сезоне"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино подвел итог матча против "Интера" (1:2) в Лиге чемпионов. Несмотря на поражение, он доволен игрой команды.

- Я доволен игрой. Мы доминировали до конца матча. Это очень жестоко, - цитирует специалиста Football Italia. - Я доволен нашим футболом, но разочарован и зол. Мы пропустили дважды с двух моментов. До первого гола "Интера" мы контролировали игру, но когда мы пропустили, на таком стадионе, как "Сан-Сиро", может случиться что угодно. Когда у тебя длительный неудачный период, трудно справиться с этим. Так бывает в футболе. Мы можем исправить это только упорной работой и постараться выиграть следующий матч. Мы сделали ошибку и заплатили за нее. Так бывает не всегда, но в наших последних играх было именно так.

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