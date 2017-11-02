Маурисио Покеттино: "Для нас победа над "Реалом" - большой шаг вперед"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино после победы над "Реалом" (3:1) в матче группового турнира Лиги чемпионов остался доволен выступлением команды. Специалист отметил, что болельщики также должны радоваться таким футбольным вечерам.

– Когда играешь против такой команды, как "Реал", всегда нужно настраиваться на победу, – цитирует официальный сайт УЕФА Покеттино. – Сегодня мы хорошо сыграли. Я рад победе, рад, что мы обеспечили себе выход в плей-офф. Это важно для нас. Это была отличная ночь, болельщики должны быть благодарны за такие матчи.

Нужно быть терпеливым, знать, как использовать полученное пространство, понимать будущие ходы. Мы действительно рады, потому что для нас это – большой шаг вперед. Мы хотим продолжать добиваться больших побед с клубом. Мы отлично справились с поставленной задачей, остановили "Реал", объединились, не позволили их нападающим получить пространство в зоне. Это была тяжелая игра, и мы ее выиграли. Теперь будем думать о следующем матче.