20:10 26 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурисио Покеттино: "Четко запомнил свой первый приезд в Москву, в такой холод больше не играл"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА подчеркнул, что впервые слышит об интересе лондонцев к полузащитнику армейцев Алану Дзагоеву, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он не исключил, что "шпоры" следили за игроком до того как он возглавил клуб.

- Ранее в "Тоттенхэм" сватали Алана Дзагоева. Вы за ним по-прежнему следите?

- ...Первый раз слышу о подобном. Мне даже нечего вам сказать. Наверное, это было еще до меня. Виллаш-Боаш...

Кстати, у меня вопрос к российским журналистам. Вы в курсе, что я приезжал в Москву с "Эспаньолом" 11 лет назад? Это было 19 октября. Я четко запомнил. Потому что в такой снег и холод больше не играл. Мы выиграли 1:0.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 2-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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HerculesKolya

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