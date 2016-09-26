Маурисио Покеттино: "Четко запомнил свой первый приезд в Москву, в такой холод больше не играл"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино в преддверии матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с ЦСКА подчеркнул, что впервые слышит об интересе лондонцев к полузащитнику армейцев Алану Дзагоеву, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Он не исключил, что "шпоры" следили за игроком до того как он возглавил клуб.

- Ранее в "Тоттенхэм" сватали Алана Дзагоева. Вы за ним по-прежнему следите?

- ...Первый раз слышу о подобном. Мне даже нечего вам сказать. Наверное, это было еще до меня. Виллаш-Боаш...

Кстати, у меня вопрос к российским журналистам. Вы в курсе, что я приезжал в Москву с "Эспаньолом" 11 лет назад? Это было 19 октября. Я четко запомнил. Потому что в такой снег и холод больше не играл. Мы выиграли 1:0.