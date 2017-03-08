01:55 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Маурицио Сарри: "В первые 50 минут "Наполи" был лучше "Реала"

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Главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (1:3) похвалил своих подопечных за игру в первом тайме и начале второго. Специалист отметил: мадридцам было непросто, и это повод для гордости.

– Первые 50 минут игры мы превосходили соперника, – приводит Tmw слова Сарри. – Я никогда не видел, чтобы у "Реала" были такие трудности. Они бывало просто выбивали мяч. Это повод для гордости. Еще чуть-чуть, и мы сможем играть на равных со всеми. Жаль, что не удалось подарить победу публике, которая заслуживает большего.

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Самосвалофф

а вторые 50 минут че?

02:46

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